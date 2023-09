"Makiety są połamane, leżą jedna na drugiej". Smutny koniec Parku Miniatur w centrum Warszawy

Jednak modele nigdy nie zostały naprawione. W tym tygodniu okazało się, że park został unicestwiony. We wtorek otrzymaliśmy od czytelnika sygnał o tym, że makiety zostały całkowicie zniszczone. W środę na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter, który potwierdził smutny koniec atrakcji.. - Park Miniatur widywało się w różnym stanie, ale wciąż była nadzieja, że zostanie on reaktywowany w pierwotnym kształcie. Makiety zostały jednak całkowicie zdemontowane. Są połamane i leżą jedna na drugiej. Nieliczne fragmenty fasad ocalały i tylko one pozwalają zauważyć, że nie jest to zwykła góra śmieci a pozostałości po Parku Miniatur - opisał nasz reporter.