Śmigłowiec nad blokami, słup ognia, odgłosy wybuchów i przerażeni mieszkańcy. Wojsko ćwiczy, ale nie ostrzega

"To standardowa działalność szkoleniowa"

O śmigłowce i huk zapytaliśmy w pierwszej kolejności policję, która odesłała nas w tej sprawie do Ministerstwa Obrony Narodowej. Tam dowiedzieliśmy się jedynie, że wojsko prowadziło ćwiczenia. Próbowaliśmy się dowiedzieć, jakiego rodzaju i potwierdzić, że w ich trakcie użyto materiałów pirotechnicznych, ale nie dostaliśmy takich informacji. "We wskazanym rejonie żołnierze Sił Zbrojnych RP przeprowadzali - z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa - zajęcia programowe z użyciem środków pozoracji oraz wojskowego statku powietrznego. To standardowa działalność szkoleniowa polskiego wojska" - przekazał nam we wtorek Wydział Prasowy Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej.