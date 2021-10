Trzy lądowania śmigłowca LPR: przy stacji metra, potem przy dworcu i bielańskiej szkole

W czwartek przed południem śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego lądował najpierw przy stacji metra Wawrzyszew, skąd zabrał starszego mężczyznę do szpitala. Kilka godzin później lądował w związku z dwoma zasłabnięciami - przy Dworcu Zachodnim i bielańskiej szkole.

Jak podał reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński, śmigłowiec LPR lądował przy Dworcu Zachodnim, na terenie Parku Zachodniego. - Chodziło o zasłabnięcie w znajdującej się w pobliżu Akademii Pedagogiki Specjalnej. Śmigłowiec lądował pomiędzy ławkami i alejkami w parku, co zaciekawiło wielu przechodniów. Załoga czekała na decyzję. Ostatecznie śmigłowiec nie był potrzebny i odleciał bez pacjenta - przekazał po godzinie 13 Zieliński.

Około 14 załoga LPR została skierowana na Bielany, gdzie w Zespole Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi" przy ulicy Żeromskiego zasłabł uczeń. - 13-latek został przetransportowany do szpitala - poinformowała Justyna Sochacka, rzeczniczka prasowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Śmigłowiec wylądował wcześniej na szkolnym boisku.

Lądowanie śmigłowca LPR przy metrze Młociny

- To było wezwanie do 81-latka z bólem w klatce piersiowej. Mężczyzna został śmigłowcem przetransportowany do jednego z warszawskich szpitali - przekazała nam krótko rzeczniczka. Wcześniej informowała, że 81-latek źle się poczuł i zasłabł.