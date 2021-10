Śmigłowiec LPR lądował dwukrotnie. Najpierw przy stacji metra, potem przy dworcu

W czwartek przed południem śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego lądował najpierw przy stacji metra Wawrzyszew, skąd zabrał starszego mężczyznę do szpitala. Kilka godzin później lądował przy Dworcu Zachodnim do zasłabnięcia.

Jak podał reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński, śmigłowiec LPR lądował przy Dworcu Zachodnim, na terenie Parku Zachodniego. - Chodziło o zasłabnięcie w znajdującej się w pobliżu Akademii Pedagogiki Specjalnej. Śmigłowiec lądował pomiędzy ławkami i alejkami w parku, co zaciekawiło wielu przechodniów. Załoga czekała na decyzję. Ostatecznie śmigłowiec nie był potrzebny i odleciał bez pacjenta - przekazał po godzinie 13 Zieliński.

Lądowanie śmigłowca LPR przy metrze Młociny

- To było wezwanie do 81-latka z bólem w klatce piersiowej. Mężczyzna został śmigłowcem przetransportowany do jednego z warszawskich szpitali - przekazała nam krótko rzeczniczka prasowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Justyna Sochacka. Wcześniej informowała, że 81-latek źle się poczuł i zasłabł.