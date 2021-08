Śmiertelny wypadek na S8. Kierowca i pasażer uciekli z miejsca zdarzenia. Usłyszeli zarzuty

W sobotę po południu na trasie S8, na wysokości Kobyłki, zderzyły się trzy samochody: ciężarowe i osobowe volvo oraz bmw. Ciężarówka wypadła z drogi, spadła z wiaduktu. Kierowca nie przeżył. Policja poszukiwała mężczyzn z bmw, którzy uciekli z miejsca wypadku. Jak potwierdziła nam prok. Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, we wtorek do Prokuratury Rejonowej w Wołominie zgłosił się 35-latek, który poinformował, że to on siedział za kierownicą bmw. Przyszedł z adwokatem.