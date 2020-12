Zmarł pobity pensjonariusz domu opieki. Dwóch mężczyzn stanie przed sądem

Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego pobicia podopiecznego jednego z białołęckich domów opieki społecznej. Na ławie oskarżonych zasiądzie dwóch mężczyzn. Jednemu z nich grozi dożywocie. Drugi, za nieudzielenie pomocy pobitemu 75-latkowi oraz utrudnianie śledztwa, może spędzić w więzieniu pięć lat.

Do pobicia 75-latka doszło 12 września. Zdaniem śledczych mężczyzna został potraktowany w ten sposób przez kolegę, z którym od dłuższego czasu przebywał w domu pomocy społecznej. Wstępne ustalenia policji wskazywały na to, że pomiędzy pensjonariuszami - 68-letnim i 75-letnim - doszło do awantury.