60 tomów akt, 149 świadków. Co ze śledztwem w sprawie śmierci 15 pensjonariuszy domu opieki?

Prokuratura Regionalna poinformowała, że śledztwo w sprawie śmierci 15 pensjonariuszy domu opieki przy Bobrowieckiej zostało zawieszone. Powodem jest przedłużające się oczekiwanie na kompleksową opinię biegłych. Co do tej pory udało się ustalić śledczym?

- Prokurator zasięgnął opinii zespołu biegłych z zakresu pielęgniarstwa, medycyny społecznej, organizacji ochrony zdrowia, z zakresu epidemiologii i zdrowia publicznego oraz z zakresu chorób wewnętrznych, chorób płuc. Biegli ustosunkują się do blisko 30 zagadnień i pytań, co jest konieczne do podjęcia dalszych decyzji procesowych - powiedział nam Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Regionalnej.