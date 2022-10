Śmierć Jolanty Brzeskiej. Prokuratura przedłuża śledztwo

Jak przekazała prokurator Marzena Muklewicz, postępowanie w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej pozostaje cały czas w toku. - W dalszym ciągu wykonywane są czynności procesowe. Okres trwania śledztwa został przedłużony do 31 marca 2023 roku - podała rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Kim była Jolanta Brzeska?

1 marca 2011 roku Jolanta Brzeska wyszła z domu i nigdy do niego nie wróciła. W Parku Kultury w Powsinie znaleziono spalone zwłoki kobiety, które łączono z zaginięciem aktywistki. Tożsamość potwierdziła sekcja zwłok.

Pierwsze śledztwo w tej sprawie umorzono w 2013 roku z powodu niewykrycia sprawców. Jak wskazywali wówczas śledczy, wiele przesłanek wskazuje, że do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie, lecz część ujawnionych okoliczności nie pozwala także kategorycznie odrzucić wersji o samobójstwie, choć wydaje się ono mało prawdopodobne.

Nowe śledztwo

W 2016 roku na polecenie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro śledztwo w sprawie śmierci Brzeskiej zostało podjęte na nowo. Sprawa trafiła do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. We wznowionym postępowaniu zebrano 50 specjalistycznych opinii, przesłuchano 230 świadków i zgromadzono ponad 40 tomów akt. Do tej pory nikt nie usłyszał jednak zarzutów.