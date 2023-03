Dostali 87 tysięcy złotych kary, bo nie segregowali śmieci. "Nie może być tak, że jeden zawinił, a płacą wszyscy"

Śmieciowa pomyłka bije po kieszeni. Błędy w segregacji śmieci będą sporo kosztować mieszkańców osiedla na warszawskim Ursynowie. Segregować trzeba, ktoś robi to źle, a płacić muszą wszyscy. I to słony rachunek - w sumie ponad 80 tysięcy złotych. Materiał programu "Polska i Świat".

"To rodzi poczucie bezradności"

Rachunek do zapłaty nie jest mały. Urzędnicy wystawili osobny dla każdego bloku mieszkalnego w spółdzielni. Kwoty? To siedem, dziesięć aż po dwadzieścia tysięcy. Łącznie to ponad 87 tysięcy złotych. - To rodzi poczucie bezradności, frustracji wśród mieszkańców, przede wszystkim poczucia niesprawiedliwości. Dlaczego ktoś ma płacić za zupełnie obcą osobę - zastanawia się Januszkiewicz.

Czysta teoria

- Ustawa od jakiegoś czasu widzi ten problem i pozwala na rozgraniczenie, to znaczy przypisanie indywidualnej odpowiedzialności, jeżeli na danym osiedlu będzie wdrożony system, który pozwala zidentyfikować tego wytwórcę odpadów. To jest dzisiaj czysta teoria. W Polsce takie systemy nie sprawdzają się. Mamy generalny problem, jeśli chodzi o altany śmietnikowe. - ocenia Karol Wójcik z Izby Branży Komunalnej.

-To jest poważny problem, że odpady wrzucamy do kosza, który jest najbliżej, nie patrząc, czy jest to kosz do selktywnej zbiórki odpadów, bio, czy odpadów zmieszanych - komentuje Filip Piotrowski ze Stowarzyszenia Zero Waste.