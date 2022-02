Urodziny największego mieszkańca warszawskiego zoo. Słoń Leon skończył 21 lat

Leon jest jedynym samcem w warszawski stadzie słoni. Przyszedł na świat w 2001 roku w ZOO w Tel Awiwie skąd po dwóch latach przyjechał do Warszawy. Towarzyszą mu dwie dwudziestolatki – Buba i Fryderyka. Marzeniem pracowników zoo jest małe słoniątko i powtórzenie sukcesu hodowlanego z 1937 roku, kiedy to przyszła na świat Tuzinka, czyli jedyny jak dotąd słoń urodzony w polskim zoo. Jak informuje ogród zoologiczny Leon jest potwornym łakomczuchem, co niezwykle pomaga przy treningach medycznych, gdyż za smakowitą marchewkę jest w stanie wykonać nawet najbardziej skomplikowaną komendę