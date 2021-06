Dziecko płacze na balkonie, strażak wchodzi do niego po drabinie

Płaczące dziecko zwróciło we wtorek uwagę sąsiadów z jednego z bloków na Bielanach. Maluch był sam na balkonie na drugim piętrze budynku. Według relacji strażaków, którzy dotarli do niego po drabinie, w mieszkaniu znajdował się ojciec. Pierwszą informację o porannej interwencji służb i nagranie z akcji otrzymaliśmy na Kontakt 24.

"Przed godziną 7 rano było słychać płacz dziecka(...). Na miejsce przybyła straż pożarna oraz policja. Konieczne było wejście przez balkon, gdyż nikt nie reagował na pukanie do drzwi" - przekazał nam autor nagrania.

Na przesłanym do redakcji Kontaktu 24 nagraniu widać moment, gdy strażacy rozkładają drabinę, po czym jeden z nich wspina się po niej na balkon. W tle słychać też płacz dziecka.

"Dziecko było pozostawione bez opieki"

Informację o porannej interwencji potwierdza stołeczna straż pożarna. - O godzinie 7:13 wpłynęła do nas informacja o płaczącym dziecku zamkniętym na balkonie jednego z mieszkań na drugim piętrze bloku na Bielanach. Dziecko było pozostawione bez opieki. Na miejsce pojechały dwa zastępy straży pożarnej. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu i przystawieniu drabiny do balkonu, otwarciu drzwi oraz wpuszczeniu do środka policji. Ojciec dziecka był w mieszkaniu - przekazał Michał Konopka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.