Ślisko na chodnikach. Ortopeda: na SOR trafia od 20 do 30 osób ze złamaniami dziennie

Ortopeda: chodnik prowadzący do szpitala przypomina lodowisko

- To jest dramat. Warszawa jest nieodśnieżana, chodniki i przejścia dla pieszych są oblodzone - zauważył ortopeda. Opisywał, że nawet prowadzący do szpitala przy ulicy Lindleya chodnik przypomina lodowisko. - Droga do SOR także nie jest oczyszczona - podkreślił.

Miejskie ekipy mają sześć godzin na interwencję

Do sytuacji na stołecznych ulicach odniosła się Iwona Fryczyńska z Zarządu Oczyszczania Miasta. - Jeśli chodzi o 4,4 tysiąca przystanków, kładki, schody, dojścia do metra i przejścia dla pieszych, to tu ekipy muszą się pojawić w ciągu sześciu godzin od wystąpienia opadów śniegu. To nie znaczy, że mają od razu osiągnąć efekt odśnieżonej i posypanej piaskiem nawierzchni. Jeżeli cały czas pada, to nie są po prostu w stanie. Musielibyśmy mieć na każdym przystanku ekipę, która by non stop odśnieżała - wyjaśniła Fryczyńska.