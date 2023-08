Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie "poprawienia" pamiątkowych tablic. "Stwierdziła, że są zabytkami, ale nie doszło do czynu zabronionego"

Prokuratura nie doszukała się czynu zabronionego

"Zdaniem prokuratury tablice nie zostały ani zniszczone, ani nawet uszkodzone. To nieważne, że klej wnikał w strukturę kamienia, nieważne, że zatrudnieni konserwatorzy często musieli szlifować całe płyty, nieważne, że łączny koszt napraw konserwatorskich wszystkich płyt oszacowano na minimum 130 tys. złotych. Nie doszło do uszkodzenia..." - napisał konserwator.

"Są równi i równiejsi"

"To nie jest post o Niemcach, czy hitlerowcach. To nie jest też post o prawdzie, albo polityce historycznej. To post o tym, że są równi i równiejsi. Że najwidoczniej przedstawiciele Klubów Gazety Polskiej mogą sobie naklejać, mazać i malować po zabytkach kiedy tylko i jak chcą. Bo to nie będzie miało znamion czynu zabronionego! Bo prokuratura zawsze może stwierdzić, że przecież nic nie uszkodzono" - podkreślił Michał Krasucki. Dodał, że na postanowienie zostało złożone zażalenie do sądu.