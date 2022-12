Śledztwo w sprawie "fabryki pustych faktur". Kolejnych 45 osób z zarzutami

Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym "fabryki pustych faktur". Po wspólnej akcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz mazowieckiej skarbówki zarzuty usłyszało 45 osób, a pięć trafiło do aresztu. Mają one odpowiadać za udział w grupie przestępczej wyłudzającej VAT. Według śledczych w proceder może być zamieszanych nawet 600 firm.

Mieli wystawiać faktury za nieprzeprowadzone transakcje

- Równolegle do prowadzonego śledztwa, funkcjonariusze i pracownicy MUCS kontrolują kolejnych nierzetelnych podatników. Dzięki wykorzystaniu Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej STIR zablokowaliśmy blisko 3,5 miliona złotych na rachunkach bankowych 18 spółek. Do tej pory odzyskaliśmy dla budżetu państwa ponad 50 milionów złotych - wyjaśniła rzeczniczka szefa KAS.

Prokuratura: wartość fikcyjnych usług może przekraczać miliard złotych

Zatrzymani zostali doprowadzeni do 2. Wydziału do Spraw Przestępczości Finansowo–Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie, który nadzoruje to śledztwo. - Przestępstwa zarzucane podejrzanym to, obok działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania poświadczających nieprawdę faktur, czyli tak zwanej zbrodni vatowskiej, przedkładanie faktur oraz nierzetelnych deklaracji podatkowych, popełnienia oszustw podatkowych mających na celu obniżenie zobowiązań względem Skarbu Państwa, a także nieujawnienie transakcji i przychodów podlegających opodatkowaniu oraz pranie brudnych pieniędzy - poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie Marcin Saduś.