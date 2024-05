Było w niej 1400 sklepów

Hala targowa, w której było ponad 1400 sklepów i punktów usługowych, zaczęła się palić po godz. 3.00 w niedzielę . W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla mieszkańców stolicy, by nie zbliżali się do tego miejsca, pozostali w domu i zamknęli okna.

To nie jedyne pożary, do jakich doszło w ostatnich dniach na terenie kraju. W piątek pożar wybuchł na składowisku niebezpiecznych odpadów w Siemianowicach Śląskich . Kłęby czarnego dymu było widać z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Przez cały dzień oraz nocą strażacy gasili zarzewia ognia. Według wstępnych szacunków spłonęło około 10 tysięcy ton odpadów.

Minister czeka na raport służb

Minister: każdy wariant trzeba rozpatrywać poważnie

"Bardzo dziwna sytuacja"

W kontekście pożaru na Marywilskiej, komendant główny PSP Mariusz Feltynowski mówił że o godzinie 3.31 wpłynął z monitoringu do komendy miejskiej PSP alarm. Przekazał, że wysłane zostały pierwsze dwa zastępy. Dodał, że po ich przyjeździe okazało się, że "już ponad dwie trzecie centrum handlowego jest objęte pożarem". Feltynowski mówił, że to "bardzo dziwna sytuacja, że po 11 minutach była taka powierzchnia pożarem objęta" .

Komendant zwracał uwagę, że pożar powstał w ośmiu strefach. Jak tłumaczył, jeżeli mamy do czynienia z budynkiem wielkokubaturowym, to prewencyjnie jest on wydzielony na ileś powierzchni. Tak, aby w sytuacji pożaru, ten nie mógł się rozprzestrzeniać. - Sygnalizacja pożarowa zadziałała, bo straż została powiadomiona, natomiast to, żeby się strefy pozamykały, żeby pożar się nie rozprzestrzeniał, być może nie zadziałało - mówił Feltynowski.