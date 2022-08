Śledztwo po wypadku polskiego autokaru w Chorwacji. Planują powołanie biegłych i przesłuchania rannych

Warszawscy śledczy badają katastrofę polskiego autokaru w Chorwacji. W ramach postępowania gromadzą między innymi dowody dotyczące organizacji pielgrzymki do Medziugorie oraz dokumentację pojazdu. W najbliższym czasie zostaną także powołani biegli z zakresu medycyny sądowej oraz rekonstrukcji wypadków samochodowych.

- We własnym zakresie gromadzimy dowody związane między innymi z kwestiami dotyczącymi organizacji przejazdu i dokumentację pojazdu. Planowane jest powołanie biegłych lekarzy sądowych oraz z zakresu rekonstrukcji wypadków samochodowych - podała.

Śledczy planują przeprowadzenie czynności procesowych z poszkodowanymi po ich powrocie do Polski. Do akt sprawy zostanie również dołączona ich dokumentacja medyczna.

12 osób zginęło, a 32 zostały ranne w wypadku polskiego autokaru, do którego doszło w sobotę nad ranem na autostradzie A4 na północ od stolicy Chorwacji Zagrzebia. Wszystkie ofiary wypadku to polscy obywatele, którzy pielgrzymowali do Medziugorje.