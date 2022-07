24 drzewa, kilka tysięcy kwiatów, ławki, tarasy i leżaki. Nowy skwer w centrum Warszawy

czytaj dalej

Policja wyjaśnia okoliczności ataku na 59-latka na Pradze Północ. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w nocy miało zaczepić go dwóch mężczyzn, a jeden z nich dźgnął go nożem w brzuch. Poszkodowany trafił do szpitala, sprawcy są poszukiwani.