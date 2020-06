Wezbrany Potok Służewiecki, zalany budynek sanepidu, S8 pod wodą. Strażacy interweniowali 250 razy

Zalany budynek sanepidu

Jak przekazał doszło też do przekroczenia stanu alarmowego w Potoku Służewieckim. Prezydent przyjechał tam wieczorem w nocy w towarzystwie wiceprezydenta Michała Olszewskiego i miejskich urzędników. - Widać, że tu wystąpił potok, ale takie rzeczy w Warszawie się zdarzają, jesteśmy ostrożni, bo w takich momentach trzeba reagować. Takie rzeczy lokalnie się w Warszawie zdarzają, one są pod kontrolą, ale wolimy dmuchać na zimne, dlatego tu jestem. Dostaję przez cały czas raporty. Jestem dosyć spokojny, tutaj nie ma możliwości, żeby zalany był jakiś budynek - powiedział nocą w rozmowie z TVN24.

- Byłem kilka godzin temu w sanepidzie na Bielanach, bo został zalany ich budynek. Strażacy to odpompowali po pół godzinie. Takie lokalne wybicia mogą się zdarzać, ale cały czas to kontrolujemy - dodał.

Z kolei w Wiśle woda nie podniosła się jeszcze do niepokojącego poziomu. "Kontrolujemy też poziom Wisły - głównej fali powinniśmy się spodziewać w weekend, ale według prognoz Instytutu Hydrologii i Gospodarki Wodnej poziom wody w rzece będzie wciąż poniżej poziomów ostrzegawczych. Systemy przeciwburzowe działają sprawnie" - poinformował Trzaskowski na Twitterze.

Skutki burz nad stolicą

Poniedziałkowa burza przeszła głównie przez zachodnią część stolicy i objęła Włochy, Ochotę i Bielany. Pierwsze intensywne opady pojawiły się po południu. Jak przekazał nam we wtorek rano Michał Konopka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, od godziny 13 poprzedniej doby do dzisiejszego poranka, strażacy interweniowali w sumie ponad 250 razy. – Do tej pory otrzymujemy jeszcze pojedyncze zgłoszenia z Włoch, gdzie było najwięcej podtopień - zaznaczył.