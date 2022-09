Skrzypaczka wspomina spotkanie z Elżbietą II. "Królowa złamała protokół, podeszła do nas"

W 2004 roku Royal String Quartet pojechał wraz z ówczesnym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim do Londynu na zaproszenie królowej Elżbiety II. W ramach niespodzianki kwartet smyczkowy miał zagrać dla rodziny królewskiej krótki koncert. Tuż po nim, wbrew protokołowi, doszło do nieformalnej i żartobliwej pogawędki.

- Dostaliśmy propozycję wyjazdu od Pałacu Prezydenckiego. Nie był to pierwszy raz, kiedy mieliśmy przyjemność występować dla prezydenta. Otrzymaliśmy informację, co to za wyjazd: to była rewizyta pary prezydenckiej w maju 2004 roku (Elżbieta II była w Warszawie w 1996 roku - red.). Tak też się stało, że wraz z parą prezydencką udaliśmy się do Londynu - opowiada.