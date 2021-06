Samochód skradziony w Wawrze. "Po kilku godzinach został sprzedany w jednym z komisów"

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. - Policjanci z wydziału do walki z przestępczością samochodową Komendy Stołecznej Policji ustalili operacyjnie, że w warszawskim Wawrze został skradziony mercedes i już po kilku godzinach został sprzedany w jednym z komisów samochodowych w województwie kujawsko-pomorskim - powiedział rzecznik KSP.

Sprzedany w komisie

Przekazał, że po oględzinach samochód wrócił do właściciela, ale na tym sprawa się nie skończyła. Stołeczni śledczy ustalili miejsce, w którym przebywał mężczyzna podejrzany o kradzież tego pojazdu. - Zatrzymali 28-latka i przewieźli go do komendy - podał.