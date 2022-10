Synowi ktoś ukradł telefon. Lokalizator doprowadził ojca do... komendy policji

23-latek został zatrzymany za kradzież perfum w drogerii. Funkcjonariusze mieli znaleźć przy nim także marihuanę. Mężczyzna został również oskarżony o kradzież smartfona, po tym jak w komendzie pojawił się mężczyzna poszukujący skradzionego telefonu. Doprowadził go tam lokalizator.

- W trakcie kontroli osobistej policjanci znaleźli przy mężczyźnie dwa zawiniątka z nielegalnym suszem. Jeden próbował wyrzucić. Badanie narkotesterem wykazało, że była to marihuana. Narkotyki zostały zabezpieczone, a ich posiadacz trafił do policyjnej celi - przekazał Koniuszy. 23-letni Saudyjczyk miał przy sobie smartfona. Aparat został sprawdzony w policyjnych systemach, ale nie figurował jako utracony, trafił więc do policyjnego depozytu.