"To historyczny dzień dla Skry. Ruszamy"

"Koparki już są gotowe, zaczynamy pierwszy etap"

- Koparki już są gotowe, zaczynamy pierwszy etap renowacji Skry - odbudowy boiska (treningowego - red.), strefy, w której będzie można uprawiać sport. Później będzie również boisko do rugby, specjalne ścieżki do rekreacji. Bardzo się cieszę z tego, że ten etap został zainicjowany - powiedział na wstępie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

- To historyczny moment dla Skry, ruszamy, startujemy, zaczynamy od boiska treningowego - cieszyła się odpowiadająca za sport w ratuszu wiceprezydentka Renata Kaznowska. Doprecyzowała, że prace budowlane powinny zakończyć się do końca roku, a na początek 2025 zaplanowano wstępnie odbiory techniczne. - Wiosną zapraszamy państwa na nową Skrę - zadeklarowała.

- Później będziemy przystępowali do kolejnych prac w okolicy. Mam nadzieje, że znajdziemy pomysł, jak zagospodarować sam stadion - dodał Trzaskowski. Główny stadion lekkoatletyczny to jednak ostatnia część w trzyetapowym planie inwestycyjnym dla Skry - największa i najdroższa. Ratusz liczy tu na wsparcie rządu. Drugi etap, czyli budowa hali koszykarsko-siatkarskiej, budzi natomiast wątpliwości mieszkańców (hałas, dewastacja zieleni, parkowanie), do czego wrócili we wtorek dziennikarze.

- To miejsce zawsze miało funkcję sportową, myślę, że wszyscy warszawiacy chcieli, żeby ta funkcja wróciła - odpowiedział. - To naturalne, że chcieliśmy, żeby Skra po tych latach, kiedy była zaniedbana, kiedy nie mogliśmy tutaj inwestować, odzyskała swoja funkcję sportową, zarówno jeżeli chodzi o boiska, jak i halę, która będzie budowana. W lutym ostateczne uzgodnienia, projektowanie i zaczynamy budowę - zapowiedział.

Teren rekreacyjny i zaplecze treningowe stadionu

- Dzisiaj wbijamy pierwszą łopatę na Skrze. Realizujemy pierwszy etap, czyli modernizację obiektów w zakresie prawie 13 hektarów terenu. Podzielone to jest na dwie części, natomiast realizujemy je równolegle. To część rekreacyjno-parkowa połączona z Polem Mokotowskim i przestrzeń stricte sportowa, czyli zaplecze przyszłego stadionu głównego. Zaplecze treningowe w postaci bieżni sześciotorowej, zaplecza sanitarno-techniczno-szatniowego i rzutni treningowych - opowiadał Żukowski. I zaprosił na 2025 rok, "żeby tutaj biegać, odpoczywać, relaksować się, uprawiać sport".

Koncepcja stadionu treningowego zakłada budowę: czterech 400-metrowych torów, budynku zaplecza i trybuny na około 500 miejsc, rozbiegu do skoku o tyczce, skoku w dal i trójskoku, stanowiska do skoku wzwyż, rzutu dyskiem, młotem, oszczepem oraz do pchnięcia kulą. Planowane są również: boisko do rugby, dwa boiska do koszykówki, po jednym do siatkówki oraz siatkówki plażowej.