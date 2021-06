Skorpion w mieszkaniu na Szczęśliwicach. "Mogli go przywieźć z wakacji we Włoszech"

Strażnicy miejscy z ekopatrolu odłowili w weekend skorpiona. Odkryli go lokatorzy jednego z mieszkań na Szczęśliwicach, którzy przypuszczają, że pajęczak mógł przypadkiem ukryć się w ich bagażu podczas wakacji we Włoszech.

W sobotę straż miejska otrzymała zgłoszenie z prośbą o pilną interwencję w jednym z mieszkań przy Szczęśliwickiej. Lokatorzy natknęli się przed południem na skorpiona. "Niebezpiecznym gościem zainteresował się pies gospodarzy. Zwrócił uwagę swoim intensywnym szczekaniem. Nieproszony gość miał kilka centymetrów i miał się całkiem dobrze. Z relacji mieszkańców wynika, że mogli go przywieźć z wakacji we Włoszech" - poinformowała we wtorek stołeczna straż miejska.