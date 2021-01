Mówiło się o nim od lat, weryfikowano nazwiska Polaków ratujących Żydów. Pomnik coraz bliżej

Żmudna praca przy polskich znakach

Pomysł na upamiętnienie Polaków ratujących Żydów nie jest nową koncepcją - decyzję radni miasta podjęli jeszcze w 2011 roku. I choć początkowo urzędnicy przekonywali, że jest na to szansa już w 2015 roku, to sprawa się przedłużała ze względu na długą i żmudną weryfikację nazwisk osób, które mają znaleźć się na monumencie. O tym problemie pisaliśmy na tvnwarszawa.pl już cztery lata temu. Naukowcy z Instytutu Pamięci Narodowej określili ten proces mianem mikrośledztwa - należało uzyskiwać informacje od wielu instytucji z różnych zakątków kraju. Do tego trzeba było sprawdzać pisownię nazwisk: czy mają polskie znaki czy nie. Trudności nie sprawiały jednak same nazwiska, ale również lokalizacje miejscowości, w których ratowano Żydów podczas II wojny światowej.