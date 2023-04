Dostawca podniósł cenę. Metro zastanawia się, czy kupić dodatkowe pociągi

Zakup uzależniony od sytuacji

- Przez cały czas analizujemy sytuację budżetową miasta. Ona nie jest do końca klarowna i nie z naszej winy, tylko z winy rządzących. Dlatego, że rządzący zapowiadają różne mechanizmy (wsparcia - red.) i na razie nie wszystkie funkcjonują. Przykładem są ceny energii, które są fundamentalne dla metra - powiedział Trzaskowski. Zaznaczył, że to, czy pociągi na drugiej linii będą jeździć częściej, zależy od cen energii. Przyznał też, że zakup dodatkowych ośmiu składów metra, będzie uzależniony od sytuacji budżetowej miasta. - To bardzo trudna decyzja. Nie wiem, czy będzie nas stać, żeby te pociągi zakupić - przyznał prezydent stolicy.

Skoda Varsovia

Spośród 37 składów z zamówienia podstawowego do tej pory do Warszawy sprowadzono 11 pociągów. Ostatni dostarczono na Stację Techniczno-Postojową na Kabatach niespełna tydzień temu. Do tej pory do ruchu dopuszczono już 10 nowych składów Skoda Varsovia.