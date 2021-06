Pierwszy sklep socjalny w Warszawie: zakupy tańsze, ale nie dla każdego

Po zakupy do sklepu na warszawskim Mokotowie niektórzy jechali nawet kilkanaście kilometrów. Trudno się dziwić, skoro wszystkie ceny są tu o połowę niższe, niż w tradycyjnych sklepach. Można kupić żywność, ubrania i chemię, które kosztują zaledwie kilka złotych. - Przywracamy godność osobom, które do nas przychodzą. To nie jest nic darmowego. Osoby, które do nas przychodzą same, świadomie podejmują decyzje, jakich zakupów dzisiaj dokonać - mówi Mikołaj Rykowski, prezes fundacji Wolne Miejsce, która otworzyła sklep socjalny Spichlerz.