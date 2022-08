Skazany za gotowość do działania na rzecz białoruskiego wywiadu

Grzegorz M. został skazany na półtora roku więzienia między innymi za zgłoszenie gotowości do działania na rzecz białoruskiego wywiadu. Zatrzymali go w ubiegłym roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu w maju tego roku.