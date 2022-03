W siedzibie ZTM ruszy punkt dla uchodźców. "Będą mogli uzyskać dostęp do programu wsparcia finansowego"

Prezydent Warszawy poinformował w niedzielę, że w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego ruszy punkt wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. - Będą tam mogli uzyskać na przykład dostęp do programu wsparcia finansowego UNHCR Cash Assistance - napisał w mediach społecznościowych.

"W siedzibie ZTM ruszy punkt wsparcia dla gości z Ukrainy. Będą tam mogli uzyskać np. dostęp do programu wsparcia finansowego UNHCR Cash Assistance" - wyjaśnił i dodał, że punkt organizuje i poprowadzi UNHCR Polska.

Zadania UNHCR

UNHCR to główna agenda ONZ zajmująca się uchodźcami, powstała po II wojnie światowej w celu pomocy Europejczykom wysiedlonym w wyniku konfliktów w krajach, w których ubiegali się o azyl. Ustanowiona 14 grudnia 1950 r. agencja miała pierwotnie przyznany trzyletni mandat na realizację określonych zadań, po upływie którego miała zostać rozwiązana.

Jednak problem wysiedleń nie zniknął. W 1956 roku UNHCR stanął przed pierwszym poważnym wyzwaniem wymagającym natychmiastowego podjęcia działań, to jest napływem uchodźców, gdy siły sowieckie stłumiły powstanie na Węgrzech. W kolejnych latach wysiedlenia stały się trwałym ogólnoświatowym zjawiskiem.

Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce funkcjonuje według warunków określonych w umowie pomiędzy Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z 1992 roku. Główne zadania to monitorowanie dostępu osób starających się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium Polski do rzetelnych procedur azylowych. Do innych zadań należy ocena warunków przyjmowania i szukanie trwałych rozwiązań dla osób objętych ochroną międzynarodową, osób objętych innymi formami ochrony, a także bezpaństwowców.