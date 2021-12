Orkiestra "wychodzi z bezdomności". Przetarg na remont zabytkowych budynków

- Z dniem dzisiejszym Sinfonia Varsovia wychodzi z bezdomności, po wielu latach włóczenia się - ogłosił w czwartek dyrektor Sinfonii Varsovii Janusz Marynowski. I przypomniał, że od prawie czterdziestu lat muzycy poniewierają się po kinach, teatrach, szkołach i innych miejscach nieprzystosowanych do prób. - Ale zmiana wreszcie nadchodzi - zauważył.

Pretekstem do takiego stwierdzenia jest ogłoszony właśnie przetarg na pierwszy etap inwestycji. Obejmuje on modernizację trzech z pięciu zabytkowych obiektów: głównego, który mieścił kiedyś Wydział Weterynarii SGGW i dwóch narożnych, flankujących bramę główną od Grochowskiej. - Po oddaniu trzech zabytkowych budynków zyskamy dwie małe sale koncertowe, salę prób dla orkiestry, przestrzeń edukacyjną, biura. Wreszcie będziemy mogli rozpocząć nasz prawdziwy sezon artystyczny, jeszcze nie wymiarze pełnosymfonicznym, ale ze wszystkimi składami kameralnymi (SV ma ich kilka - red.) i programami edukacyjnymi dla dzieci - zapowiedział Marynowski.

Główna sala koncertowa dopiero za kilka lat

- Mamy nadzieję, ze w 2024 będziemy ogłaszać przetarg na drugi etap realizacji tego projektu. W dzisiejszych planach chcemy to zakończyć w 2027 roku. Inwestycja nie dość, że jest opóźniona, to jest rozłożona w czasie, żeby w tej bardzo trudnej sytuacji finansowej samorządów bezpiecznie móc ją przeprowadzić - tłumaczyła wiceprezydentka stolicy Aldona Machnowska-Góra. Dopytywana przez dziennikarzy przyznała, że konkretnego terminu ogłoszenia przetargu na drugi etap jeszcze nie ma. - To przede wszystkim zależy od tego jak potoczy się sytuacja finansowa, makorekonomiczna. W naszym planie, który chcemy zachować, cała inwestycja ma się zakończyć w 2027 roku - powtórzyła.