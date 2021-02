Czerwona farba na siedzibie IPN. "Faszyści zostają dyrektorami w tej instytucji"

Ściana przy wejściu do siedziby Instytutu Pamięci Narodowej przy placu Krasińskich została oblana czerwoną farbą. To forma protestu przeciwko powierzeniu funkcji szefa wrocławskiego oddziału IPN Tomaszowi Greniuchowi, byłemu działaczowi ONR, w przeszłości sfotografowanemu z ręką wzniesioną w nazistowskim pozdrowieniu.

Protest przed siedzibą IPN był w poniedziałek rano transmitowany na Facebooku przez profil Tu Obywatele. Na nagraniu widać mężczyznę z transparentem głoszącym: "Precz z faszyzmem". Podchodzi on do wejścia i oblewa czerwoną farbą fasadę budynku. Plamy pojawiają się na znakach i tablicach IPN oraz Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Chwilę później protestujący wyciąga sprej, którym maluje na ścianie obok symbol Polski Walczącej.

- Jesteśmy przed Instytutem Pamięci Narodowej. Tutaj Zbigniew Komosa stoi z napisem "Precz z faszyzmem". Wszystko to związane jest z tym, że faszyści zostają dyrektorami w tej instytucji To jest szokujące, natomiast nikt specjalnie na to nie zwraca uwagi - mówi osoba prowadząca transmisję.