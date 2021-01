Siedmiu chętnych na remont Hali Gwardii. "Na tym etapie nie możemy podać nazw firm"

Firmy, które chcą wyremontować Halę Gwardii, złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach - poinformował ratusz. Rozpoczęte we wrześniu ubiegłego roku postępowanie wyłoni wykonawcę projektu i remontu. W przyszłości ma się on zająć też utrzymaniem i zarządzaniem hali.