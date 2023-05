Sezon na miejskich kąpieliskach rozpoczyna się wcześniej

W stolicy jest pięć dużych kompleksów kąpielisk na otwartym powietrzu. Zlokalizowane są w dzielnicach: Wola (Moczydło), Śródmieście (Inflancka), Mokotów (Jeziorko Czerniakowskie), Ochota (Park Szczęśliwicki) oraz Wilanów (Park Kultury w Powsinie). Tradycyjnie były one otwierane na początku kalendarzowego lata. W tym roku jednak ze względu na sprzyjającą, słoneczną aurę, część obiektów zostanie uruchomiona nieco wcześniej.

– Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców stolicy – w tym przede wszystkim rodziny – ale również odwiedzających nas turystów do spędzenia aktywnie czasu na otwartych miejskich basenach i kąpieliskach. Zwłaszcza, że część z nich – jak Ośrodek Moczydło czy Inflancka – przeszły niedawno gruntowną modernizację – mówi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta Warszawy.

– Pragnę również przypomnieć, że obiekty te mają atrakcyjny system zniżkowy i honorują m.in. Kartę Warszawiaka i Młodego Warszawiaka. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do rekreacji, ruchu na świeżym powietrzu to jedno z priorytetowych działań warszawskiego ratusza. Działania te wpisują się w nasz flagowy program Warszawa Rodzinna – dodaje Renata Kaznowska.

Od kiedy będzie można korzystać z basenów?

Zasady korzystania z kąpieliska na Mokotowie

Warszawiacy, którzy zamierzają korzystać z kąpieliska nad Jeziorkiem Czerniakowskim, powinni pamiętać, że to teren rezerwatu przyrody i należy przestrzegać tam kilku zasad. Wolno poruszać się wyłącznie po szlaku pieszym i w wyznaczonych do tego strefach; pływanie dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych miejscach; a śmieci należy wyrzucać do koszy na odpady.