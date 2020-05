Policja: podpalał meble na klatkach schodowych. Wyszedł na wolność i podkładał ogień w altanach

Poznali po spodniach

I dodaje, że na monitoringu było widać, że 19-latek ma spodnie w panterkę, bojówki. - Podczas przeszukania policjanci znaleźli u niego takie same. Został zatrzymany – potwierdza Robert Koniuszy z mokotowskiej policji. Jak dodaje, mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty zniszczenia mienia będąc w recydywie. Grozi mu do pięciu lat więzienia. Prokuratura wnioskowała o tymczasowy areszt dla mężczyzny, ale sąd nie przychylił się do tego wniosku. Drugi z zarejestrowanych przez monitoring nie został przez policję zidentyfikowany.