Seniorka straciła portfel w miejskim autobusie. Kieszonkowcy wypłacili z jej konta kilka tysięcy złotych

Kobieta podejrzewała, że kradzieży dokonało trzech mężczyzn podróżujących razem z nią autobusem. - Sprawa trafiła do funkcjonariuszy z zespołu do walki z przestępczością przeciwko mieniu komendy przy ulicy Jagiellońskiej, którzy szczegółowo przeanalizowali okoliczności, w jakich 86-latka utraciła portfel oraz środki z rachunku bankowego. Ustalili, że pieniądze z konta seniorki zostały wypłacone chwilę po kradzieży jej portfela - podała.

Dwóch mężczyzn zatrzymano na przystanku

Po zatrzymaniu okazało się, że 46-latek był poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe i miał orzeczoną karę pół roku więzienia za wcześniejszą kradzież. Obaj usłyszeli zarzuty dotyczące kradzieży i kradzieży z włamaniem, za co grozi kara do 10 lat więzienia. - Sąd może zastosować wobec 46-latka wyższą karę, bowiem działał on w recydywie - wskazała policjantka. Dodała, że funkcjonariusze pracują nad zatrzymaniem ich wspólnika.

Jak ustrzec się przed kieszonkowcami?

Zaleca też, by zapobiegać sytuacjom, gdy niepowołane osoby mogą zdobyć dostęp do naszych kont. - Pod żadnym pozorem nie umieszczajmy w pobliżu kart płatniczych numerów PIN do nich. Powinny one być ukryte w niedostępnym dla obcych osób miejscu. Zachowanie takich podstawowych środków bezpieczeństwa może uchronić nas przed kieszonkowcami - zaapelowała Onyszko.