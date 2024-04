Na warszawskim Gocławiu strażnicy miejscy zauważyli kobietę, leżącą w kałuży na przejściu dla pieszych. Udzielili jej pomocy przedmedycznej. - Kobieta była przytomna, ale oszołomiona - relacjonował strażnik, który uczestniczył w akcji. 60-latka trafiła do szpitala.

Do zdarzenia doszło we wtorek 2 kwietnia około godziny 10.30 u zbiegu ulic Bora Komorowskiego i Meissnera. Leżącą w kałuży kobietę i stojący przed nią autobus komunikacji miejskiej z włączonymi światłami awaryjnymi zauważyli strażnicy miejscy. Funkcjonariusze w pierwszej kolejności zabezpieczyli miejsce zdarzenia, by na kobietę i autobus nie najechały inne pojazdy.