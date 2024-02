83-latek poszedł do sklepu po drobne zakupy i się zgubił

83-latek z mieszkania na starej Ochocie wyszedł do sklepu po masło i jabłka. Dotarł na Szczęśliwice i nie wiedział jak wrócić. Zaopiekowali się nim strażnicy miejscy.

Późnym wieczorem, 3 lutego strażnicy miejscy z III Oddziału Terenowego otrzymali zgłoszenie o seniorze, który zgubił się na Szczęśliwcach. Mężczyzną zainteresował się przechodzień i to on wezwał funkcjonariuszy.

- Senior twierdził, że mieszka w jednym z domów przy ulicy Geodetów. Gdy sprawdzili to strażnicy, okazało się, że to nieprawda. Starszego pana bardzo zdenerwowała ta informacja, jednak funkcjonariusze uspokoili seniora i obiecali pomóc w powrocie do domu - przekazali w komunikacie strażnicy miejscy.