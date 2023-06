Fundamenty, kanały, bunkry. Sekrety podziemnej Warszawy

Fundamenty dawnych budynków, fragmenty zabytkowych instalacji m.in. kanały lindleyowskie czy podziemne bunkry. To wszystko wciąż kryje się pod naszymi stopami. To elementy nieistniejącej już Warszawy, o które wciąż dbamy - mówi stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki. Sekrety podziemnej stolicy przybliży rozpoczynająca się w środę Warszawska Konferencja Konserwatorska.

- Jeżeli chodzi o tę podziemną warstwę naszego miasta, to pod naszymi stopami przede wszystkim wciąż kryją się zachowane fundamenty nieistniejących kamienic. Ma to związek z faktem, że siatka ulic przedwojennej stolicy zdecydowanie różniła się od dzisiejszej, szczególnie na terenie dawnego getta. Co widać chociażby podczas prac, które ukazały fundamenty kamienic przy ulicy Gęsiej i Miłej. Można powiedzieć, że także ta dawna żydowska dzielnica, poza miejscami, gdzie są fundamenty nowych budynków, nadal istnieje właśnie pod ziemią. I to stolica nam bardzo często odsłania przy różnego rodzaju pracach ziemnych - opowiadał Krasucki.