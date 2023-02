"Niezbędne są wyjaśnienia ze strony prezydenta Warszawy". Komentarze po zatrzymaniu byłego ministra

- To jest dowód, że coś bardzo złego dzieje się w urzędzie miasta stołecznego i niezbędne są wyjaśnienia ze strony prezydenta Warszawy - powiedział szef warszawskiego klubu radnych PiS Dariusz Figura po informacji o zatrzymaniu sekretarza miasta przez CBA. Do sprawy odnieśli się także politycy Solidarnej Polski, którzy twierdzą, że "w ratuszu trwa wielka afera śmieciowa".

- Tego w historii Warszawy jeszcze nie było, żeby został zatrzymany urzędujący sekretarz miasta. To jest dowód, że coś bardzo złego dzieje się w urzędzie miasta stołecznego i niezbędne są wyjaśnienia ze strony prezydenta Warszawy - skomentował Dariusz Figura (PiS).

Ozdoba o "opłacie korupcyjnej"

Na konferencji prasowej w Sejmie do tej sprawy odnieśli się także posłowie Solidarnej Polski: wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta oraz wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Obaj byli też w przeszłości stołecznymi radnymi.

Ozdoba zaznaczył, że zatrzymany sekretarz to "prawa ręką (prezydenta Warszawy) Rafała Trzaskowskiego". Dodał, że to "człowiek, który jest odpowiedzialny w mieście za największy dział gospodarczy - za gospodarkę odpadową". Mówił, że już w 2021 roku jego środowisko informowało odpowiednie organy o nieprawidłowościach w zakresie gospodarki odpadowej w Warszawie. Dodał, że informowany był również prezydent Trzaskowski, że "kilka spraw budzi wątpliwości".

- Dzisiaj dowiadujemy się o tym, że ta sprawa wychodzi już nie tylko poza gospodarkę odpadową, ale dotyczy prania brudnych pieniędzy, dotyczy systemu VAT-owskiego, dotyczy funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej - zarzucał Ozdoba. Według Ozdoby, politycy PO muszą odpowiedzieć na pytanie: "czy do opłaty odpadowej, opłaty śmieciowej w Warszawie doliczana jest opłata korupcyjna, łapówkarska w m.st. Warszawa?".

Kaleta o "wielkiej aferze śmieciowej"

Dodał, że kiedy Trzaskowski został prezydentem stolicy, dwuosobowe gospodarstwo domowe płaciło za wywóz odpadów 20 złotych, a dzisiaj jest to 85 złotych. - Zamiast zajmować się gospodarkę odpadami (prezydent stolicy) wziął sobie kolesi z Platformy do zarządzania śmieciami w Warszawie, podwyższył ludziom opłaty, a dzisiaj CBA mówi, że to jest proceder korupcyjny - podkreślił Kaleta.