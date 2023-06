Poseł prawicy krytykuje Strefę Czystego Transportu, a sam poparł nowelizację ustawy w tej sprawie

Krytykuje, a głosował "za"

Wprowadzenie strefy w stolicy mocno krytykuje wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta (Suwerenna Polska), były warszawski radny. "Propozycja Rafała Trzaskowskiego odbiera setkom tysięcy mieszkańców Warszawy prawo do posiadania samochodu już od przyszłego roku" - napisał na Twitterze Kaleta. "Na terenie 5 dzielnic objętych strefą zakazu wjazdu SCT od lipca 2024 roku – zarejestrowanych jest 50 tys. aut. Ponad 100 tys. mieszkańców nie będzie mogło wyjechać ze swojej nieruchomości. Warszawiacy objęci zakazem stracą możliwość dotarcia do szkół, szpitali, sądów czy pracy" - stwierdził polityk.

Na wpis Kalety zareagował Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych w Federacji Przedsiębiorców Polskich. "To fascynujące, bo głosował Pan 'ZA' (pozycja 81. na załączonej liście) umożliwieniem gminom wprowadzania takich stref, popierając rządową nowelizację ustawy o elektromobilności. Jak rozumiem, nie przemyślał Pan wtedy sprawy i teraz ma wyrzuty sumienia?" - napisał w komentarzu do wpisu Kalety Wołejko. Pokazał też link oraz zrzut ekranu ze strony Sejmu, gdzie widać, jak głosowali poszczególni posłowie.

Minister mija się z prawdą

Potem Kaleta opublikował kolejny wpis, w którym zarzucił ekspertowi kłamstwo. "Podaje Pan nieprawdę. Ta nowelizacja nie wprowadzała możliwości tworzenia stref (ta istniała wcześniej), a wskazywała na możliwość tworzenia elastycznych wyłączeń wjazdu do niej w razie jej ustanowienia" - napisał Kaleta.

Tutaj jednak trzeba wskazać, że to wiceminister mija się z prawdą. Strefy czystego transportu zostały wprowadzone nowelizacją Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w grudniu 2021 roku (data podpisu prezydenta). O strefach czystego transportu jest mowa w artykułach 39. i 40. ustawy.

"Nowelizowane art. 39 i 40, jak czytamy w uzasadnieniu (str. 30) rządowego projektu nowelizacji 'zawierają rozwiązania pozwalające gminom na wygodniejsze i bardziej efektywne korzystanie z narzędzia, jakim jest tworzenie stref'"- napisał z kolei Piotr Wołejko. Ekspert zacytował też fragment str. 2 tego uzasadnienia: "(…) zdecydowano się pozostawić organom gminy dużą swobodę decyzyjną w zakresie szczegółowych rozwiązań dotyczących strefy przyjmując, że władze lokalne najlepiej znają potrzeby danej gminy i to jak można je zaadresować tworząc strefę"

W kolejnym wpisie Kaleta podał: "Problem polega na tym, że w projekcie Rafała Trzaskowskiego właśnie nie ma wyłączenia do wjazdu na własną posesję, osób zameldowanych w strefie czy na przykład jadących do szpitala na terenie strefy. Można, jedynie 4 razy do roku, za zgodą Straży Miejskiej".