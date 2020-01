Rowerowa "autostrada" wzdłuż Puławskiej przejezdna w całości

Trwająca dwa lata budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Puławskiej została oficjalnie zakończona. Drogowcy udostępnili ostatni, brakujący jej fragment od Domaniewskiej do Wałbrzyskiej.

"To największa pojedyncza inwestycja rowerowa w historii Warszawy"- chwalą się urzędnicy. Budowa wyczekiwanej przez mieszkańców Piaseczna, Ursynowa i Mokotowa mieszkańców 12-kilometrowej ścieżki wzdłuż Puławskiej od Domaniewskiej do granicy miasta, czyli ulicy Kuropatwy, dobiegła końca.

Brakujący odcinek

"Teraz przyszedł czas na ostatni zamknięty do niedawna odcinek, czyli Domaniewska-Wałbrzyska. Trasa jest już w całości oddana do użytku, w całości przejezdna" - przekazał na Facebooku Łukasz Puchalski, pełnomocnik prezydenta Warszawy do spraw komunikacji rowerowej.