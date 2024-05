Przetarg miał formułę "zaprojektuj i wybuduj". Prace wykona warszawska firma Wegarten, która zaproponowała najkorzystniejszą cenę - 31,8 miliona złotych. "To oferta niższa niż zakładany przez nas kosztorys i tym samym bardzo dobra wiadomość" - poinformował Zarząd Dróg Miejskich. Dokumentacja i budowa potrwają 20 miesięcy. Prace będą się toczyć w latach 2024-2025.

Ponad kilometr nowej trasy

Ścieżka zostanie wybudowana na odcinku od rejonu Dworca Gdańskiego do skrzyżowania z ulicą Nowolipki. Asfaltowa dwukierunkowa trasa rowerowa będzie liczyć 1,2 kilometra.

Niezbędne będzie także przebudowanie wszystkich skrzyżowań z przestarzałą sygnalizacją świetlną. "Wpływa to na całkowity koszt inwestycji, ale z drugiej strony pozwoli na montaż nowoczesnych urządzeń, które będą następnie służyć przez długie lata" - wyjaśniają.

Drzewa muszą zostać

Trasa będzie częściowo wydzielona z jezdni. Zarząd Dróg Miejskich podkreśla, że jej przebieg w szczegółach zaplanowany został tak, by jak najmniej ingerować w zieleń i nie pogarszać warunków życia dorodnych muranowskich drzew. W miarę możliwości będą też przeprowadzane tzw. rozpłytowania, czyli usuwanie zbędnych zabetonowanych lub wypłytowanych powierzchni. Ich miejsce zajmie zieleń.

Przetarg zawiera też dwa mniejsze "dodatki". Przedłużone zostaną istniejące przejazdy rowerowe na równoległej do Andersa ulicy Bonifraterskiej, na odcinku Międzyparkowa-Sapieżyńska. W planach jest też budowa krótkiego fragmentu drogi dla rowerów pochodzącego z budżetu obywatelskiego. Powstanie ona po wschodniej stronie ulicy Andersa od skrzyżowania z ulicą Świętojerską do włączenia w ulicę Długą, przy wejściu do stacji metra.