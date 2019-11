Ścieki z lewobrzeżnej Warszawy płyną już naprawionym rurociągiem pod Wisłą

Ścieki z lewobrzeżnej Warszawy płyną już naprawionym rurociągiem pod dnem Wisły – poinformowało w sobotę MPWiK. Wcześniej pracownicy Wód Polskich zakończyli roboty związane z przekierowaniem nieczystości prowadzonych do tej pory awaryjnym rurociągiem do naprawionego kolektora.

Prace etapami

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało z kolei na swoim profilu na Facebooku, że nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy płyną już rurociągiem pod dnem Wisły do oczyszczalni "Czajka".

Odcinek rurociągu prowadzony przez Wisłę ma 2200 metrów długości. Tworzą go dwie nitki o średnicy 1000 mm o długości 1100 m każda. Na etapie demontażu zostaną pocięte na części o długości 6-7 metrów. Demontaż rur na moście pontonowym będzie prowadzony w sposób umożliwiający rozbiórkę mostu pontonowego przez Wojska Inżynieryjne. Ostatnim etapem demontażu instalacji będzie rozbiórka dwóch kilometrów rurociągu naziemnego, czerpni, oświetlenia obiektu i urządzeń towarzyszących.

Awaria Czajki

Pod koniec sierpnia doszło do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka". W efekcie nieczystości były zrzucane do Wisły. W tej sprawie trwa też śledztwo.