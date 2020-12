"Testujemy nowy kolektor, ścieki płyną już nim do Czajki". Most pontonowy ma zostać rozebrany

Wodociągowcy zapewniają, że przełączyli transfer ścieków z tymczasowego układu na moście pontonowym do nowej instalacji wykonanej metodą przewiertu pod dnem Wisły. Teraz ratusz szykuje się do drugiego przewiertu.

Jak twierdzi ratusz, zdolność do przesyłu ścieków nowego rurociągu jest porównywalna do tej, którą posiadają dwa rurociągi ułożone tymczasowo na moście pontonowym.

Jeszcze w tym roku

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował na Twitterze, że w najbliższych dniach wojsko zdemontuje most, a także ruszą prace nad drugim przewiertem. "Zakończyliśmy prace nad nowym przewiertem pod Wisłą. Testujemy nowy kolektor, ścieki płyną już nim do #Czajka" - zaznaczył.

Wykonanie drugiego przewiertu zakończy pierwszą fazę budowy nowego przesyłu ścieków z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni. W drugim etapie MPWiK zamierza wybudować nowe rurociągi, łączące obie nitki zlokalizowane pod dnem Wisły wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi takimi jak komory technologiczne. "Na to zadanie postępowanie zostanie ogłoszone w I połowie 2021 roku" - zapewnia ratusz.

Kolejna awaria

Do kolejnej awarii układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni Czajka doszło 29 sierpnia - rok od poprzedniej. Do czasu uruchomienia awaryjnego układu przesyłowego na moście pontonowym ścieki, poddane ozonowaniu, MPWiK zrzucało do Wisły.