Najstarsze psy z Palucha dostaną nowy oddział. Zielone światło dla modernizacji schroniska

Miasto i dyrekcja schroniska od pięciu lat zabiegały o podpisanie nowej umowy i wynegocjowanie korzystnych dla placówki warunków . Większa część placówki (około trzy z czterech hektarów) znajduje się na terenach należących do Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" - w tym przeznaczona do modernizacji geriatria - a do przeprowadzenia niezbędnych prac konieczna była dziesięcioletnia gwarancja, że umowa nie zostanie wypowiedziana. Jej brak oznaczał nieopłacalność inwestycji.

- Umowa zawiera gwarancję do 31 grudnia 2027 roku. Ten okres nie stanowi dziesięciu lat, choć w samej umowie, w preambule jest stwierdzenie, że "przedmiotem tej umowy jest zapewnienie schronisku możliwie stabilnego, dziesięcioletniego okresu użyczenia części nieruchomości, na której zostanie zrealizowana inwestycja". Można by zatem powiedzieć, że Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" wykazują wolę tej dziesięcioletniej gwarancji. Natomiast termin do 31 grudnia 2027 roku został dodatkowo wprowadzony do umowy przez "Porty Lotnicze" i myślę, że o powody tej dodatkowej daty należy pytać przedsiębiorstwo - mówi tvnwarszawa.pl Henryk Strzelczyk, dyrektor Schroniska na Paluchu.