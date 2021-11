Z sauny wprost do Wisły. Pływająca konstrukcja już działa

W Porcie Czerniakowskim uruchomiono pływającą saunę fińską. To realizacja projektu z budżetu obywatelskiego.

- Sauna na wodzie to coś, czego w stolicy jeszcze nie było. Warszawiacy mogą nie tylko się wygrzać, ale też przy okazji - dzięki panoramicznej szybie - cieszyć wzrok widokiem nadwiślańskiego krajobrazu. Doznania są tak niezwykłe, że odpowiednio się wyciszając, można usłyszeć szmer rzeki i poczuć miarowe kołysanie fal - opowiada Jan Piotrowski, pełnomocnik ratusza ds. Wisły.

Sauna Wisła to projekt finansowany z budżetu obywatelskiego. Autorem pomysłu jest dzielnicowy radny z Białołęki Filip Pelc.

Godziny otwarcia, ceny, rezerwacje

Sauna Wisła jest zacumowana przy Zaruskiego 3, w Porcie Czerniakowskim. Swoją działalność rozpoczęła 22 listopada. Będzie otwarta codziennie od 6:00 do 24:00. Przez pierwszy tydzień będzie można skorzystać z niej bezpłatnie, a w kolejnych tygodniach saunowanie bez opłat będzie możliwe między 8:00 a 12:00, a także od 14:00 do 15:00 i od 17:00 do 18:00.