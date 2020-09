Saska przejezdna choć remont ulicy wciąż trwa. ZDM: prace opóźnione przez koronawirusa i pogodę

Remont Saskiej rozpoczął się w połowie lipca. Ulica została udostępniona kierowcom we wtorek, jednak wciąż brakuje jej ścieralnej warstwy asfaltu. Zarząd Dróg Miejskich deklaruje, że dokończy prace w "któryś z najbliższych weekendów".

Ulica Saska to jedna z ważniejszych na Saskiej Kępie. W okolicy znajduje się wiele szkół, ale także punkty użyteczności publicznej - między innymi Regionalne Centrum Krwiodawstwa. Jeździ tędy wiele popularnych linii autobusowych. Ulica wymagała remontu, ponieważ kilka lat temu przeszła okres wzmożonego ruchu w związku z zamknięciem mostu Łazienkowskiego na czas jego odbudowy po pożarze. Konstrukcja ulicy nie była przygotowana do takiego obciążenia, co wpłynęło na jej szybszą niż zakładano degradację.