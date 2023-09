W sierpniu, po raz pierwszy od kilku miesięcy, wzrosła ilość koronawirusa w miejskich ściekach

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji bada obecność RNA wirusa SARS-CoV-2 w ściekach, pochodzących z Warszawy. Od końca kwietnia ilość tego materiału zaczęła gwałtownie spadać i na takim niskim poziomie utrzymywała się do początku sierpnia, kiedy to nastąpił wzrost. Od początku września notowany jest spadek.

Próbki do badań pobierane są w czterech stałych punktach z sieci kanalizacyjnej. Pierwszym jest oczyszczalnia ścieków Południe, znajdująca się przy ulicy Sytej 190/192 w Warszawie, do której trafiają ścieki z południowej części lewobrzeżnej Warszawy, czyli z Ursynowa, Wilanowa, części Mokotowa. Drugi to oczyszczalnia ścieków Pruszków, znajdująca się przy ulicy Domaniewskiej 23 w Pruszkowie, do której trafiają ścieki z dzielnicy Ursus, a także Pruszkowa, Piastowa, Michałowic, Ożarowa Mazowieckiego i Brwinowa. Dwa punkty dotyczą oczyszczalni ścieków Czajka, znajdującej się przy ulicy Czajki 4/6 w Warszawie. Tam próbki pobierane są na prawym brzegu, gdzie trafiają ścieki m.in. z Białołęki, Żerania, Legionowa oraz Wieliszewa oraz na lewym brzegu, gdzie trafiają ścieki z północnych i centralnych dzielnic lewobrzeżnej Warszawy.