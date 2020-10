Saperzy zdemontowali most pontonowy. Ozonowane ścieki wpadają do Wisły

Ze względu na zbliżającą się falę wezbraniową, wojsko rozebrało most pontonowy. Do wczoraj przeprawa dźwigała tymczasowy rurociąg, którym były tłoczone ścieki do oczyszczalni Czajka. Przez najbliższe dni nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy będą zrzucane do rzeki.