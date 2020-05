Sanepid potwierdza: nie będzie kar dla artystów. Przekonały ich zdjęcia z happeningu

"Uchylone w trybie samokontroli"

O potwierdzenie tej wiadomości poprosiliśmy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, który prowadził postępowania w tej sprawie. Odpowiedź w jego imieniu przekazała nam Joanna Narożniak. Jak wyjaśniła, "decyzje nakładające administracyjne kary pieniężne na uczestników akcji artystycznej zostały uchylone w trybie samokontroli organu administracji". Dodatkowo umorzone zostały postępowania wszczęte w sprawie pozostałych ośmiu uczestników happeningu. - Do uchylenia decyzji doszło w następstwie rozpatrzenia odwołań złożonych przez osoby ukarane oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, który przystąpił do toczących się postępowań. O uchyleniu decyzji zadecydowała zarówno argumentacja zawarta w pismach Rzecznika, jak i dołączone do odwołań obu ukaranych materiały dowodowe - poinformowała Narożniak.

I dodała, że chodziło o zdjęcia dokumentujące przebieg zdarzenia. Po ich analizie inspekcja sanitarna nie miała już wątpliwości co do oceny tej sytuacji. - Ustalono bezspornie, że uczestnicy akcji nie naruszyli obowiązujących przepisów dotyczących minimalnej odległości, jaką powinny zachować od siebie osoby przemieszczające się w przestrzeni publicznej - zaznaczyła rzeczniczka.

"Trzeba te przepisy stosować z głową"

- Byłem przerażony, jak zobaczyłem w zeszłym tygodniu te decyzje administracyjne sanepidu wydawane kompletnie bez refleksji, bez analizy stanu faktycznego, tylko na podstawie notatki policji. Tak jakby ten urzędnik sanepidu czuł się związany i nie czuł potrzeby przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego - mówił we wtorek w "Faktach po Faktach" Adam Bodnar. Ocenił, że ustawa, która pozwoliła na wprowadzenie kar finansowych, jest "niezwykle bezwzględna". - Widełki kar za przekraczanie reżimu sanitarnego są ustawione na poziomie od pięciu tysięcy do 30 tysięcy złotych. Co więcej, jak kara zostanie nałożona, to jest natychmiastowa wymagalność - zwrócił uwagę RPO.