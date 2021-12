"W trudnym czasie minister Czarnek proponuje demontaż polskiej oświaty"

Kampania "Wolna Szkoła"

- To wielka mobilizacja i sukces wielu środowisk. Wszyscy byliśmy gotowi powiedzieć w Sejmie podczas komisji to, co myślimy w sprawie ustawy lex Czarnek - mówiła we wtorek przed budynkiem Sejmu Renata Kaznowska, wiceprezydentka Warszawy odpowiedzialna za edukację w mieście.